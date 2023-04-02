Erden Timur: Lig sonu herşeyi açıklayacağız Adana Demirspor maçının ardından konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Puan farkını açmamız istenmiyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız." dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşıladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın galibiyet gollerini Fredrick Midtsjö ve Nicolo Zaniolo attı.

Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan önemli açıklamalar geldi.

"10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var"

Timur şöyle konuştu:

"Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Mağlup olunca konuşuyorsunuz deniyordu. 10 Hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor. Ligde fark azaltılsın diye herhalde verilmiyor."

"Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik"

"Yartıştaki rakibimizin oyuncusuna kırmızı verilmedi. Ryan Donk'un pozisyonu var. Gerginlik olmasın diye yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Bu masa başı olayı demek ki var. Türk futbolunu ayaklar altına alsanız bile ceza da olmuyormuş. Gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir."

"Puan farkını açmamız istenmiyor"

"Ne yaparlarsa yapsınlar, hepimiz çok uyanık olacağız.Puan farkını açmamız istenmiyor. 5-0 kazansak bile bu tip hatalar için konuşacağız! Yapılan şeyler çok açık."

"Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız"

Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Timur, "Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir." dedi.

