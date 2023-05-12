Erden Timur: Mauro Icardi, kalacak gibi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, takımın transfer gündemine dair konuştu. Timur, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi" dedi.

Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar"

Beyaz TV'ye konuşan Timur, PSG'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi."

"Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı"

Erden Timur, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira hakkında ise şöyle konuştu:

"Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı."

"Ramos ve Firmino gündemimizde değil"

Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi. Başkan Vekili, şu açıklamayı yaptı: