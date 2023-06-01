Erden Timur: Tarihteki en zor şampiyonluklardan Galatasaray'ın yöneticisi Erden Timur, 23. şampiyonluk sonrası konuştu. Genç futbol adamı, "Sevginin girmeyeceği kalp yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk sonrası görüşlerini aktardı.

İşte Erden Timur'un sözleri...

Vallahi çok zor şampiyonluktu. Şöyle söyleyeyim, bence tarihteki en zor şampiyonluklardan birisiydi. Çünkü, tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Transferin yarısında seçim oldu. 4 Temmuz'da başlangıç listesi vardı. Diğer rakiplerimiz 80 puan üzerinde. Herkes şampiyonluk kazanacak puan almış durumda. Genel olarak Galatasaray tarihinin açık ara en az gelirinin olduğu, gelirsiz bir sene.

"Icardi'yi samimiyet ve sevgiyle ikna ettik"

Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Sevginin girmeyeceği kalp yok. O kadar insanı, Mauro'yu, şunu, bunu ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Romantik laflar gibi gelebilir ama inanın emek, çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Yüzde 70'inde 75'inde son 11 ayın gece 3-4'e kadar çalışıldı.

"Demek ki şampiyonluk hakkımızmış"