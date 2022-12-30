Erden Timur: TFF tüm pozisyonları açıklasın

Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, TFF'ye çağrıda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan alarak liderliği geri aldı.

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı maça Sivasspor'un iptal edilen golü damga vurdu.

Spor dünyası ve eski hakemler karara geçerli bir neden bulamazken, yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur basın toplantısı düzenledi.

"Tüm poziyonlar açıklansın"

Timur toplantıda şunları söyledi: "Biz herkes için adalet istiyoruz. Belki de ilk kez bir kulüp, kazandığı maçın ardından sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Dünkü maçtaki tartışmalı pozisyonla ilgili TFF'den açıklama bekliyoruz. Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz. TFF'ye çağrıda bulunuyoruz, sadece malum pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonlarda VAR kayıtları açıklansın. O pozisyonda golün neden iptal edildiğini ve diğer pozisyonlarla ilgili açıklama yapılmasını istiyoruz.





"Nelsson'un penaltısı da açıklansın"

Bu golün neden iptal edildiğine dair biz de açıklama bekliyoruz. Futbolcularımızın da şöyle bir iddiası var: Taca çıktı ondan sonra Sergio itti, neden o pozisyona taç verilmedi, frikik verildi? Mecnun Başkan, dün canı yanmış olma ihtimaline rağmen bir şey söylemedi. Çünkü federasyon bu durumu yasakladı. Eğer lehimizde bir hata olduysa biz de açıklansın istiyoruz. Nelsson'un lehine bir penaltı durumu var, onun da açıklanmasını istiyoruz.

Erden Timur'un basın toplantısı VİDEO

"Bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor"

"O maç orada 1-1 olsa bile, biz yine öne geçmeyi başardık. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi, insanın aklına başka şeyler getiriyor. Bana bir konuşmada Fenerbahçe'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli."