Erden Timur'un toplantı kararı şaşkınlık yarattı! Gerçek ortaya çıktı...

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Galatasaray'da gündemin öncelikli konularının başında Erden Timur'un durumu geliyor.
Sarı-kırmızılıların taraftarları, yeni dönemde Erden Timur'un göreve devam edip etmeyeceği konusunda yoğun bir endişe yaşıyor.
Toplantıya katıldı
Ne yönetim kuruluna girmeyi kabul etti ne de Sportif A.Ş'ye... Başkan Dursun Özbek'in yeni dönem için bir türlü ikna edemediği Erden Timur'un, son Sportif A.Ş. toplantısına katılması kafalarda yine soru işaretleri yarattı.
Gerçek ortaya çıktı
Fanatik'in haberine göre; kulübe yakın kaynaklar, Timur'un yeni dönemde kesinlikle görev almak istemediğini, ancak yönetime dışarıdan destek verebileceğini dile getiriyor.
Dursun Özbek'in yeni dönem Sportif A.Ş. kadrosunda kimlere yer vereceği ise merakla bekleniyor.
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