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    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2020 - 15:21
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 15:21
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    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti

    Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, dün düzenlenen törenle kupasına kavuşmuştu.

    Kutlamalar sırasında Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev bir Erdoğan forması açtıran turuncu-lacivertiler, bugün kazanılan kupayla birlikte Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmeye gitti.

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #1

    FORMAYI İMZALADI

    Başakşehir'in yönetim kurulu üyelerini, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, kendisine getirilen 12 numaralı formayı imzaladı.

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #2

    Okan Buruk ve öğrencilerini tebrik eden Erdoğan, daha sonra tüm konuklarla toplu halde fotoğraf çektirdi.

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #3

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #4

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #5

    Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti #6

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