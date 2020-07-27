Erdoğan, Başakşehir’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'in yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, dün düzenlenen törenle kupasına kavuşmuştu.

Kutlamalar sırasında Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev bir Erdoğan forması açtıran turuncu-lacivertiler, bugün kazanılan kupayla birlikte Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmeye gitti.

FORMAYI İMZALADI

Başakşehir'in yönetim kurulu üyelerini, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Erdoğan, kendisine getirilen 12 numaralı formayı imzaladı.

Okan Buruk ve öğrencilerini tebrik eden Erdoğan, daha sonra tüm konuklarla toplu halde fotoğraf çektirdi.