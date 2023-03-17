Erdoğan Yeşilyurt'tan Fiorentina kalesine efsane gol İtalya temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da ilk yarı müthiş bir gol atan Erdoğan Yeşilyurt sosyal medyada gündem oldu. Ceza sahası dışından kaleye adeta bir füze gönderen tecrübeli oyuncu takımını 1-0 öne geçirse de kırmızı-beyazlılar skoru koruyamadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Erdoğan Yeşilyurt'un golü, izleyenlerin gözlerinin pasını sildi. Mücadelenin 35. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Rakip kalecinin bile ne olduğunu anlayamadığı pozisyon sonrası Sivasspor 1-0 öne geçti. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Görüntüler Exxen'den alınmıştır) Fiorentina kazandı Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 4-1 kazanarak temsilcimizi Avrupa'dan eledi.