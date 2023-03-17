Erdoğan Yeşilyurt'tan Fiorentina kalesine efsane gol

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında Erdoğan Yeşilyurt'un golü, izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.
Mücadelenin 35. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Rakip kalecinin bile ne olduğunu anlayamadığı pozisyon sonrası Sivasspor 1-0 öne geçti.
(Görüntüler Exxen'den alınmıştır)
Fiorentina kazandı
Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 4-1 kazanarak temsilcimizi Avrupa'dan eledi.