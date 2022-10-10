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    Eren Elmalı: Zirveye çıkmayı hedefliyorduk

    Trabzonspor'un oyuncusu Eren Elmalı, Kasımpaşa maçının sonunda açıklamalarda bulundu.
    • 10.10.2022 - 22:34
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    Eren Elmalı: Zirveye çıkmayı hedefliyorduk

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

    Trabzonsporlu Eren Elmalı, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

    Elmalı maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Zirveye çıkmayı hedefliyorduk"

    "İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk. Zirveye çıkmayı hedefliyorduk. Olmadı. Futbolda bunlar var. Devam ediyor lig. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

    Eren Elmalı: Zirveye çıkmayı hedefliyorduk #1


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