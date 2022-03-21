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    Erencan Yardımcı, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    Ümit Milli Takım'ın 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacağı mücadelesi öncesi kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 09:30
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    Erencan Yardımcı, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

    2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

    SAKATLIĞI NEDENİYLE ÇIKARILDI

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Erencan Yardımcı'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift'in İskoçya müsabakasının aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

    Erencan Yardımcı, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı #1


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