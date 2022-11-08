Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Belçika ve Sırbistan maçları öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesi başantrenör Ergin Ataman, kaptan Melih Mahmutoğlu ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Oyuncular için zorlayıcı bir periyot olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Oyuncular yoğun bir periyottan geçiyor. Bu takvimin hala FIBA tarafından doğru ayarlanmadığını görüyoruz. Mesela birazdan Fenerbahçe'den 4 oyuncumuzu takımlarına uğurlayacağız çünkü zorlu bir Euroleague maçına çıkacaklar. Ben sadece bir antrenmanda bulunamayacağım ancak oyuncular bazında sıkıntı var. Perşembe günü Fenerbahçe ile maça çıkan oyuncular, cuma günü milli maça çıkacak. Sertaç Şanlı'yı Barcelona göndermiyor. Ondan da faydalanamayacağız. Bu konulara bir çözüm bulunacağı söyleniyordu ancak durum hala aynı." dedi.





Milli takıma oyuncularını gönderen takımlara teşekkür eden Ataman, "Kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle 4 oyuncusunu milli takıma gönderen Fenerbahçe'ye. Kendi kulübüm Anadolu Efes de aynı şekilde. Zorlu Euroleague maratonuna rağmen iki takımımız da oyuncularını milli takıma gönderdi." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı şekilde hazırlanamıyoruz"

Ataman'ın ardından söz alan kaptan Melih Mahmutoğlu,"4'te 4 yapmamız gereken bir süreçteyiz. Bizim için çok önemli ve adım adım bakmamız gereken bir durumdayız. Maalesef çok sağlıklı bir ortamda oynayamayacağız. Hem hazırlanamadık hem de kulüplerimize gidip geri geleceğiz. Artık bunlara alıştık, bahane üretmiyoruz. Dünya Kupası'na kalacak gücümüz var. Umarım en iyi şekilde maçlarımızı kapatırız." dedi.





"Oyuncular formanın değerini bilmeli"

Son olarak söz alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizim için her mili maç büyük anlam ifade ediyor ancak önümüzdeki iki maçın anlamı belki de en anlamlıları olacak. Dünya Şampiyonası'na katılma anlamında bizim için çok önemli maçlar. Bütün ekibe yanlarında olduğumuzu her anlamda hissettirmek istiyoruz. Yazla kıyasladığımız zaman farklı bir ekip olacak. Genç arkadaşlarımız olacak. Bizim onlardan beklentimiz, formanın anlamını değerini bilip, sonuna kadar mücadele etmeleri. İnşallah bu süreç hepimiz için olumlu şekilde sonuçlanır." diyerek sözlerini noktaladı.

