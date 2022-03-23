Petrol
116.52
0.90%
Euro
16.34
-0.13%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
915.96
-0.02%
Borsa
2188
-0.04%
Bitcoin
627.038
0.07%
BTXN Coin
41.35
-2.43%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Erick Pulgar koronavirüse yakalandı

    Şili Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre Erick Pulgar, COVID-19'a yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erick Pulgar koronavirüse yakalandı

    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için Şili Milli Takımı kampına katılan Erick Pulgar, Şili Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19'a yakalandı.

    Duyuruda Pulgar'ın 24 Mart'taki Brezilya maçında oynayamayacağı belirtirken, 28 yaşındaki oyuncunun hastalığı asemptomatik geçirdiğinin, sağlığının iyi olduğunun ve evinde izolasyonda olduğununun altı çizildi.

    GALATASARAY'DA 4 MAÇ FORMA GİYEBİLDİ

    Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Pulgar, sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta toplam 138 dakika şans bulabildi.


    İlginizi Çekebilir

    'Mustafa Kemal Çanakkale'nin her yerindedir'
    Gündem

    'Mustafa Kemal Çanakkale'nin her yerindedir'

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Üzerine trafik lambası devrilen genç yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Üzerine trafik lambası devrilen genç yaşamını yitirdi

    Görüş Bildir