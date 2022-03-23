Erick Pulgar koronavirüse yakalandı

Şili Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre Erick Pulgar, COVID-19'a yakalandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için Şili Milli Takımı kampına katılan Erick Pulgar, Şili Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19'a yakalandı.

Duyuruda Pulgar'ın 24 Mart'taki Brezilya maçında oynayamayacağı belirtirken, 28 yaşındaki oyuncunun hastalığı asemptomatik geçirdiğinin, sağlığının iyi olduğunun ve evinde izolasyonda olduğununun altı çizildi.

GALATASARAY'DA 4 MAÇ FORMA GİYEBİLDİ

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Pulgar, sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta toplam 138 dakika şans bulabildi.