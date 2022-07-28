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Erik Botheim pişman ettirdi
Salernitana’ya transfer olmadan önce Galatasaray’ın gündeminde olan oyuncu Erik Botheim, dün sarı-kırmızı ekiple oynadığı maçta golle buluştu.
- 28.07.2022 - 10:13
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:10
Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcu Erik Botheim bonservisini eline almıştı ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı.
Vazgeçilmişti, pişman ettirdi
Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de Salernitana'ya imza atmıştı. Yıldız oyuncu performansıyla oldukça dikkat çekti.
Dün oynanan maçta performasıyla dikkat çeken Erik Botheim, geçtiğimiz sezon çıktığı 14 maçta 7 gol 6 asistlik başarı göstermişti.