Erol Bulut: Avrupa'ya gidebiliriz

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor galibiyetiyle Avrupa yolunda bir adım daha attıklarını belirtti.

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yenerek Avrupa kupalarına katılma ümidini güçlendirdi.

"İLK YARIDAKİ FUTBOLUMUZ HİÇ YAKIŞMADI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Erol Bulut, ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını ifade ederek, "Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 haklı olarak öne geçtiler. Hiçbir karşılık vermedik ama bu bir istediğimiz oyun değildi. Biz burada mutlaka kazanıp üç puanı alarak sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İlk yarıda iki değişiklik yaptık. Biraz kıpırdamaya başladık ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle. Futbolcularımız maçı 2-0’dan 3-2’ye getirdi, o açıdan çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"AVRUPA ŞANSI DOĞDU"

Sezonun çok inişli çıkışlı geçtiğini anlatan Erol Bulut, "Sezon sonunu bu şekilde tamamlamak çok gurur verici bir olay. Sonuçta Alanyaspor’u ilk beşin içerisine soktuk. Avrupa şansı doğdu. Önümüzde çarşamba günü oynayacağımız bir kupa maçı var, şu an oraya odaklanıyoruz. İnşallah biz bu sezonu iki kupayla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.