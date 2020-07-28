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- Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 12:01
Mart ayından bu yana herhangi bir teknik direktör ile anlaşmayan Fenerbahçe'de Erol Bulut adı her geçen gün daha da fazla geçmeye başladı.
Uzun yılların ardından Kadıköy'e dönmesi beklenen genç çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdan en büyük isteği Yeni Malatya ve Alanyaspor'da beraber çalıştığı teknik ekiple yoluna devam etmek.
FENERBAHÇE, HOCASIZ EKİP KURDU
Bu sezon Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio gibi Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan isimleri teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertliler, kemik bir antrenör grubu oluşturmak istiyordu. Kendi ekibinden oldukça memnun olan Erol Bulut'un Emre Belözoğlu'na, "Antrenör ve kondisyonerlerimle devam etmek istiyorum." dediği öğrenildi.
SON MAÇINA TRABZONSPOR KARŞISINDA ÇIKACAK
Başarılı çalıştırıcının bu isteğine sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Erol Bulut, yarın oynanacak Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçıyla Alanyaspor kariyerini sonlandıracak.
Öte yandan 45 yaşındaki teknik direktörün ekibinde Mehmet Yozgatlı gibi camiayı ve diğer antrenörler Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'i yakından tanıyan isim de bulunuyor.
KONDİSYONER DE GELİYOR
Erol Bulut, yaşı ilerlemiş futbolculardan bile verim almasını sağlayan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'u da sarı-lacivertlilere getirecek. Yunan kondisyoner, Papiss Cisse'nin güçlenmesinde önemli rol oynamıştı.
EROL BULUT'UN EKİBİ
Erol Bulut-Teknik Direktör
Mehmet Yozgatlı-Antrenör
Özgür Zengin-Antrenör
Murat Yüksel-Antrenör
Murat Erdeğer-Kaleci Antrenörü
P.Pantelepoulos-Kondisyoner
İbrahim Menderes-Analist
Zeki Coşkuner-Analist
Volkan Küçük-Medya Sorumlusu