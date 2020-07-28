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    Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek

    Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek

    Sarı-lacivertlilerin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, mali konulardan daha fazla önem verdiği teknik ekip konusunda da Fenerbahçe ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 12:01
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    Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek

    Mart ayından bu yana herhangi bir teknik direktör ile anlaşmayan Fenerbahçe'de Erol Bulut adı her geçen gün daha da fazla geçmeye başladı.

    Uzun yılların ardından Kadıköy'e dönmesi beklenen genç çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdan en büyük isteği Yeni Malatya ve Alanyaspor'da beraber çalıştığı teknik ekiple yoluna devam etmek.

    Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek #1

    FENERBAHÇE, HOCASIZ EKİP KURDU

    Bu sezon Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio gibi Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan isimleri teknik ekibe dahil eden sarı-lacivertliler, kemik bir antrenör grubu oluşturmak istiyordu. Kendi ekibinden oldukça memnun olan Erol Bulut'un Emre Belözoğlu'na, "Antrenör ve kondisyonerlerimle devam etmek istiyorum." dediği öğrenildi.

    SON MAÇINA TRABZONSPOR KARŞISINDA ÇIKACAK

    Başarılı çalıştırıcının bu isteğine sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Erol Bulut, yarın oynanacak Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçıyla Alanyaspor kariyerini sonlandıracak.

    Öte yandan 45 yaşındaki teknik direktörün ekibinde Mehmet Yozgatlı gibi camiayı ve diğer antrenörler Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel'i yakından tanıyan isim de bulunuyor.

    Erol Bulut, Fenerbahçe'ye ekibiyle gelecek #2

    KONDİSYONER DE GELİYOR

    Erol Bulut, yaşı ilerlemiş futbolculardan bile verim almasını sağlayan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'u da sarı-lacivertlilere getirecek. Yunan kondisyoner, Papiss Cisse'nin güçlenmesinde önemli rol oynamıştı.

    EROL BULUT'UN EKİBİ

    Erol Bulut-Teknik Direktör

    Mehmet Yozgatlı-Antrenör

    Özgür Zengin-Antrenör

    Murat Yüksel-Antrenör

    Murat Erdeğer-Kaleci Antrenörü

    P.Pantelepoulos-Kondisyoner

    İbrahim Menderes-Analist

    Zeki Coşkuner-Analist

    Volkan Küçük-Medya Sorumlusu

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