Erol Bulut: Hedefimiz ilk beşte yer almak

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'a karşı kazanmak istedikleri maçta, berabere kalsalarda, oyundan memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Cemi Usta sezonunun 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, şunları söyledi:

"İLK BEŞİN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

"Bugün Trabzon karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk ama maçtan önce futbolcularla konuştuğumuzda bizim buradan bugün mutlaka 3 puanla çıkmamız gerektiğini söyledik. Kupa maçında Antalyaspor’u iyi bir skorla yenip adımızı finale yazdırdık. O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer tarafta ilk beşin içinde olma hedefimiz var. O hedefimize de ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk."

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"Ama tabii karşımızda olan takım büyük bir takım. Türkiye’nin 4 büyük takımından biri, şampiyonluğa oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Zaten ilk yarıda yaptığımız bir hatadan yediğimiz gol oldu. O bizim oyunumuzu biraz geriye attı. Sonra 1-1’i yakaladık. 2’nci yarı daha baskılı oynamak istiyorduk ama tam tersi oldu ve 2’nci golü biz yedik. Yine bir dikkatsizlikten dolayı oldu. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum hiçbir zaman oyunu bırakmadılar. 95’inci dakikaya kadar savaşmaya devam ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler, gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz gol uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Trabzonspor’a da önümüzdeki 6 maçta başarılar dilerim."

"DIŞARIDA SIKINTILAR OLMUŞ"

Maçın ardından çıkan olayların sorulması üzerine Bulut, “Ben görmedim, ben erken çıktım ama duydum dışarıda birkaç sıkıntılar olmuş. Konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü olayı bilmiyorum” cevabını verdi.