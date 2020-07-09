Erol Bulut: Skora rağmen iyi oynamadık

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında 4-1'lik skorla galip gelmelerine karşın, oyundan memnun olmadığını söyledi.

Süper Lig'de Cemil Usta sezonunun 31. haftasında, sahasında Galatasaray’ı 4-1’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor maç ama galibiyetin güzel olduğunu aktardı.

"İYİ OYNAMADIĞIMIZ BİR MAÇTI"

4 gollü galibiyet aldıklarını belirten Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu" dedi.

"YABANCI FUTBOLCU SERBEST OLMALI"

Bir gazetecinin Süper Lig’de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Bulut, şunları söyledi:

"Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar. Ama bunun yabancı sayıyla alakası yok."