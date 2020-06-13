Ersan Parlatan: Trabzonspor 10 kişi kaldı, kullanamadık

Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, rakibin 10 kişi kalmasının kendileri için avantaj olmasına rağmen kullanamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'u tebrik etti.

"İLK YARIM SAATTE ÇOK HATA YAPTIK"

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Parlatan, özellikle ilk yarım saatlik bölümde çok hata yaptıklarını ve top kayıpları yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor'un net pozisyonlara girdiğini vurgulayan Parlatan, şunları kaydetti:

"Baskılı oynadıklarında sadece 1 gol bulabilmeleri bizim adımıza sevindiriciydi. Son 15 dakikasında biraz toparladık. Maça katkı sağladık. Baskılı oyunu kurduğumuzda maalesef 2. golü kalemizde gördük. 2-1'i yakaladıktan sonra takımımız gerçekten elinden geleni yaptı, pozisyonlar bulmaya çalıştı. Trabzonspor da iyi bir savunma gösterdi. Belki dönüm noktası olarak Deniz Kadah'ın kafa topu bize dönerek 3-1 mağlubiyeti getirdi. Biz daha iyisini yapmak mecburiyetindeydik. Çok fazla üretken değildik. Tabii ki Trabzonspor'un kaliteli ayakları ve iyi oyun anlayışı skoru getirdi."





TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sahalarında 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, lige verilen aranın ardından ritim konusunda ideal seviyede olamayacaklarını öngördüklerini ancak bu kadar kötü bir oyun başlangıcı beklemediklerini belirtti.

Rakiplerinin 11 kişi oynadığı süre boyunca çok fazla pozisyon bulduğunu anımsatan Palut, bunlardan sadece birinin gol olmasının kendilerine oyuna tutunma umudu verdiğini aktardı.

İkinci yarıda topa sahip olduklarını ancak rakibin istekli görüntüsüyle iyi savunma yaptığını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maç boyunca devam eden bireysel hatalarımız ve sahadaki isteksiz görüntümüz, eksik olmasına rağmen rakibimize cesaret verdi. Takımımın sahadaki görüntüsü herkesle beraber beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu maç geride kaldı şu an yapmamız gereken Süper Lig'te mücadele etmeden, saha içerisinde istekli bir görüntü çizmeden maç kazanmanın mümkün olmadığının farkına vararak, bundan dersler çıkarmak."