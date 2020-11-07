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- Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza alırsa derbide yok
Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza alırsa derbide yok
Gaziantep maçında direkt olarak kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza alırsa Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 09:00
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılarda önce Welinton sakatlandı ardından da Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.
DERBİYİ KAÇIRABİLİR
Rakibine yaptığı müdahale sonrası oyundan atılan genç kalecinin kaç maç ceza alacağı merak ediliyor.
Ersin eğer 2 maç ile cezalandırılırsa, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlarda kalede Utku olacak.