Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza alırsa derbide yok

Gaziantep maçında direkt olarak kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza alırsa Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 3-1 yenilen siyah-beyazlılarda önce Welinton sakatlandı ardından da Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Rakibine yaptığı müdahale sonrası oyundan atılan genç kalecinin kaç maç ceza alacağı merak ediliyor.

Ersin eğer 2 maç ile cezalandırılırsa, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlarda kalede Utku olacak.