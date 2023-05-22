Ersin Destanoğlu, ameliyat edildi Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Süper Lig'de 13 maçtır mağlup olmayan ve gösterdiği performansla büyük çıkış yakalayan Beşiktaş'a, takımın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan kötü bir haber geldi.

"Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.

Bu sezon 11 maça çıktı

2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki kaleci, bu sezon Beşiktaş kalesini 11 maçta korudu. Ersin Destanoğlu bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü.