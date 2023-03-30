Ersin Destanoğlu Avrupa'dan teklif bekliyor Yeni sezonda Beşiktaş'ta devam etmek istemeyen Ersin Destanoğlu'na yönetimden onay gelse de henüz Avrupa'dan teklif gelmedi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu düşen formunun ardından kalesini Mert Günok'a kaptırmıştı.

Avrupa'ya gitmek için yönetimden izin alan Ersin Destanoğlu, menajeri vasıtasıyla kulüp arasa da henüz hiçbir takımdan teklif almayı başaramadı.

Club Brugge ilgileniyor

Sadece Club Brugge'ün ilgilendiği Ersin'e resmi teklif gelmediği de gelen haberler arasında.

Şampiyonluk yaşadığı sezon ve sonrasında birçok scoutun izlemeye geldiği 22 yaşındaki isim, gelecek sezonu mutlaka Avrupa'da geçirmek istiyor.

Ersin bu sezon 11 maçta 16 gole engel olamamıştı.