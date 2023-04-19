Ersin Destanoğlu bin pişman: Keşke Avrupa'ya gitseydim Ersin Destanoğlu, Avrupa transferinden vazgeçmiş ve Beşiktaş'ta kalmıştı. An itibarıyla ise Mert Günok ile sözleşme uzatılması, Ersin Destanoğlu'nu Beşiktaş konusunda pişmanlığa itti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Mert Günok tercihi ile birlikte Ersin Destanoğlu için tüm hesaplar değişti!

Ersin'in Beşiktaş süreci

Başarılı performansı ile genç yaşta Beşiktaş kalesine geçen Ersin için Avrupa'dan talipler vardı! Yetenekli file bekçisi ise sezon başında net olarak Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi ve sözleşmesini uzattı.

Ani bir karar ile Avrupa defterini kapatarak Beşiktaş'ta kalan Ersin, daha sonra ise Valerien Ismael döneminde kaleyi korumaya devam etti.

Bu süreçte inişli çıkışlı bir performans gösteren 22 yaşındaki file bekçisi, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesi ile bir anda kulübeye hapsoldu ve eldivenlerini Mert Günok'a teslim etti.

Mert Günok faktörü

Beşiktaş kalesini devralmasıyla birlikte müthiş bir performans gösteren Mert, A Milli Takım için de birinci kaleci haline geldi.

Bu özel performans ile Şenol Güneş'i haklı çıkaran Mert Günok, an itibarıyla Beşiktaş ile sözleşme uzatmak üzere...

Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli kaleciye 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmesi, Ersin Destanoğlu için büyük bir soru işaretine sebep oldu! Zira sezon başında takımda kalmayı tercih eden Ersin, çok büyük bir sürpriz olmazsa ikinci kaleci olarak kulübede olmaya devam edecek.