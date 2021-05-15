Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmak çok güzel bir duygu

Ersin Destanoğlu: Şampiyon olmak çok güzel bir duygu

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, şampiyonluk sonrasında konuştu.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Altyapıda şampiyonluk hayali kurduğunu söyleyen Destanoğlu, "Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Pandemi döneminde evde bunları hayal ediyorduk. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz." dedi.



