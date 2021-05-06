Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
409.964
-2.75%
EXEN Coin
38.97
8.79%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Ersin Destanoğlu, tarihe geçti

    Ersin Destanoğlu, tarihe geçti

    Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 24 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan en genç kaleci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

    Siyah-beyazlı ekibin şampiyon olmasında hücum hattının ne kadar emeği varsa savunma hattı ve kaleciler de büyük pay sahibi.

    Beşiktaş'ın kalesini koruyan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı da takıma büyük katkı sağladı.

    Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 34 maça çıkan Ersin, kalesinde önemli kurtarışlar yaptı.

    Ersin Destanoğlu, tarihe geçti #1

    TARİHE GEÇTİ

    Ayrıca genç kaleci, Beşiktaş formasıyla tarihe geçti. Süper Lig'de şampiyon olan genç kalecilerin sayısı sınırlı.

    En son Galatasaray forması giyen Mehmet Bölükbaşı, 19 yaşında 1997-98 sezonunda sarı-kırmızılı formayla şampiyon olmuştu.

    20 yaşındaki Ersin, bu sezon kazanılan şampiyonlukla 23 yıl aradan sonra şampiyon olan en genç kaleci oldu.

    Ersin Destanoğlu, tarihe geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir