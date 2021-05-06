Ersin Destanoğlu, tarihe geçti

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 24 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan en genç kaleci oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlı ekibin şampiyon olmasında hücum hattının ne kadar emeği varsa savunma hattı ve kaleciler de büyük pay sahibi.

Beşiktaş'ın kalesini koruyan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı da takıma büyük katkı sağladı.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 34 maça çıkan Ersin, kalesinde önemli kurtarışlar yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Ayrıca genç kaleci, Beşiktaş formasıyla tarihe geçti. Süper Lig'de şampiyon olan genç kalecilerin sayısı sınırlı.

En son Galatasaray forması giyen Mehmet Bölükbaşı, 19 yaşında 1997-98 sezonunda sarı-kırmızılı formayla şampiyon olmuştu.

20 yaşındaki Ersin, bu sezon kazanılan şampiyonlukla 23 yıl aradan sonra şampiyon olan en genç kaleci oldu.