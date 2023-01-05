Petrol
79.52
2.16%
Euro
19.935
0.22%
Dolar
18.7649
0.12%
Altın
1.115
-0.25%
Borsa
5390
0.00%
Bitcoin
318.988
-0.16%
BTXN Coin
7.22
-3.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor

    Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:38
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor

    Belçika temsilcisi Club Brugge, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

    Takımın başına Şenol Güneş geçtikten sonra yedek kulübesine mahkum olan genç file bekçisi de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

    Sezon öncesi Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan kaleci için yönetim, bugüne kadar gelen teklifleri düşük buldu.

    Teklif yapılacak

    Brugge yönetimi ise 35 yaşındaki Simon Mignolet'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim etmeyi planlıyor. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş yönetimine teklif yapmaya hazırlanıyor.

    OGC Nice, Ajax ve Rangers FC de Ersin Destanoğlu'nun durumunu takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Ersin Destanoğlu nun talipleri artıyor #1


    Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin fiyatı 5 lira
    Ekonomi

    Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin fiyatı 5 lira

    Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı
    Futbol

    Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir