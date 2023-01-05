Ersin Destanoğlu'nun talipleri artıyor

Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

Belçika temsilcisi Club Brugge, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Takımın başına Şenol Güneş geçtikten sonra yedek kulübesine mahkum olan genç file bekçisi de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Sezon öncesi Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan kaleci için yönetim, bugüne kadar gelen teklifleri düşük buldu.

Teklif yapılacak

Brugge yönetimi ise 35 yaşındaki Simon Mignolet'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim etmeyi planlıyor. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş yönetimine teklif yapmaya hazırlanıyor.

OGC Nice, Ajax ve Rangers FC de Ersin Destanoğlu'nun durumunu takip eden takımlar arasında yer alıyor.