Ertuğrul Doğan: Artık yeni bir yol açıyoruz Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu belirterek, camiadan sabır ve destek istedi.

Trabzonspor’da pazar günü yapılan seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yeni başkanı olmuştu. Bordo-mavili takımın 18. başkanı olan Doğan, kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, dün itibarıyla resmi olarak göreve başladıklarını, kendilerine bu süreçte destek veren, eleştirileriyle yol gösteren camiaya teşekkür ettiğini bildirdi.

"Çok sayıda takımımız vardır"

Bordo-mavili kulübün bir değerler bütünü olduğunu vurgulayan Doğan, şu şekilde görüş belirtti:

"Bu bütünün içerisinde İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü, Necmiati ve İdmanyurdu gibi çok sayıda takımımız vardır. Süleyman Rıza Kuğu, Mahmut Goloğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu vardır. Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile kurucularımız vardır. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı vardır. Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener ve Ahmet Ağaoğlu vardır. Dozer Cemil, Kadir Özcan, Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli ve Güngör Şahinkaya ile birlikte efsane futbolcularımız vardır. 8 şampiyonluk ve diğer kupalarımızın yanında Kıbrıs Barış Kupası vardır. Mustafa Çelik vardır. Mehmet Dalman vardır. Binbaşı Arslan Kulaksız vardır. Eren Bülbül vardır. Kazım Koyuncu vardır."

"Artık yeni bir yol açıyoruz"

Doğan, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bu çatının altında bordo ile maviyiz, iki renk, tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de inada sahibiz. Öncelikle sizlerden sabır ve destek istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız."

"Yaşasın Trabzonspor"

Trabzonspor'un sağlam bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti: