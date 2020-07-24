Ertuğrul Sağlam: Herkese örnek olacak bir takım kuracağız

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Benim isteğim saha içi ve dışındaki davranış ve söylemleriyle herkesin sempati duyacağı, herkese örnek olacak bir takım kurmak." ifadesini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına en erken başlayan takım olduklarına işaret etti.

''SÜPER LİG'E TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için yoğun şekilde çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, "Takımımızı Süper Lig'e taşıdıktan sonra benim isteğim herkese örnek olacak, herkesin parmakla gösterdiği, saha içi ve dışındaki davranış ve söylemleriyle herkesin sempati duyacağı bir takım kurmak. Futbola ait değerleri ortaya koyan, sahada üreten... Maalesef günümüzde futbolda istemediğimiz birçok olay oluyor. Bunları bir kenara atıp tamamen işine odaklanmış, işi doğru yapan bir anlayışla çalışmamız gerekiyor ve bize de yakışan bu olacaktır." açıklamasında bulundu.