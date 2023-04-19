Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'den teklif bekliyor Ertuğrul Sağlam yıllar sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor! Son dönemde Kocaelispor ile de görüşen deneyimli çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam, ekibiyle birlikte Süper Lig ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Daha önce Beşiktaş, Bursaspor, Kayserispor ve Samsunspor gibi takımları çalıştıran Ertuğrul Sağlam; an itibarıyla ekibi ile birlikte Süper Lig ihtimalini değerlendiriyor.

Süper Lig'i bekliyor

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın teknik ekibine Süper Lig'i yakından takip ettirerek analizler yaptırdığı öğrenildi. Son olarak Kocaelispor ile görüşen Ertuğrul Sağlam'ın, Süper Lig'den tekliflere açık olduğu ancak henüz teklif almadığı belirtildi.

Kocaelispor ile anlaşamadı

Kocaelispor ile görüşen ancak maddi şartlarda anlaşamayan Ertuğrul Sağlam, kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planlıyor ve ekibi ile birlikte bu hedef doğrultusunda planlamalar yapıyor.

Bursaspor ile şampiyonluk yaşadı

Bursaspor ile müthiş bir başarıya imza atan Ertuğrul Sağlam, 4 büyüklerden sonra Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ilk kulübü inşa etmişti.