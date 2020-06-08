Erzurum'dan Barcelona'ya davet var

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden Barcelona'ya çağrı yaptı.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin bir maçtaki videosunu sosyal medya hesabına ekleyerek üzerine de "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesini ekleyen Katalan ekibi Barcelona'nın bu paylaşımını alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından Barcelona'yı kamp için kente davet etti.

''MESSİ VE ARKADAŞLARINI AĞIRLAMAK İSTERİZ''

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de, Palandöken Dağları'nda, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.