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    Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu

    Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, sarı-kırmızılıların yeni sezonda kadroda düşünmediği Babel, Diagne, Sekidika, Şener ve Maicon'a talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 09:33
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    Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu

    TFF 1. Lig'i Hatayspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Erzurumspor, Süper Lig için kolları sıvadı.

    Mavi-beyazlılar, Galatasaray'dan Ryan Babel ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı. Ayrıca Jesse Sekidika, Şener Özbayraklı ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu.

    Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu #1

    Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.

    Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu #2

    Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.

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