Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu

Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu

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Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, sarı-kırmızılıların yeni sezonda kadroda düşünmediği Babel, Diagne, Sekidika, Şener ve Maicon'a talip oldu.

TFF 1. Lig'i Hatayspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Erzurumspor, Süper Lig için kolları sıvadı.

Mavi-beyazlılar, Galatasaray'dan Ryan Babel ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı. Ayrıca Jesse Sekidika, Şener Özbayraklı ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu.

Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.

Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.