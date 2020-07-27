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Erzurumspor, G.Saray'dan 5 futbolcuya talip oldu
Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, sarı-kırmızılıların yeni sezonda kadroda düşünmediği Babel, Diagne, Sekidika, Şener ve Maicon'a talip oldu.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 09:33
- Güncelleme : 27.07.2020 - 09:33
TFF 1. Lig'i Hatayspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Erzurumspor, Süper Lig için kolları sıvadı.
Mavi-beyazlılar, Galatasaray'dan Ryan Babel ve Mbaye Diagne konusunda bilgi aldı. Ayrıca Jesse Sekidika, Şener Özbayraklı ve Suudi Arabistan'dan dönen Maicon'un durumunu sordu.
Babel ve Diagne'nin maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi durumunda transfer edebileceklerini bildirdi.
Sekidika'yı kiralık istediklerini, bonservis olmazsa Şener'i ikna edebileceklerini, Maicon konusunda ise görüşme izni verilmesini talep etti.