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    Erzurumspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 08:34
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    Erzurumspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    3 haftadır kazanan Fenerbahçe, Erzurumspor'u da yenerse lider Beşiktaş ile aynı puana yükselecek.

    MAÇ SAAT 16.00'DA

    Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Erzurumspor

    Farnolle
    Cenk
    Teikeu
    Hasan
    Schwechlen
    Osman
    Donald
    Emrah
    Obertan
    Novikovas
    Gomes

    Fenerbahçe

    Altay
    Nazım
    Serdar
    Tisserand
    Caner
    Gustavo
    Ozan
    Pelkas
    Sinan
    Valencia
    Thiam

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