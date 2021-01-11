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Erzurumspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 08:34
3 haftadır kazanan Fenerbahçe, Erzurumspor'u da yenerse lider Beşiktaş ile aynı puana yükselecek.
MAÇ SAAT 16.00'DA
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor
Farnolle
Cenk
Teikeu
Hasan
Schwechlen
Osman
Donald
Emrah
Obertan
Novikovas
Gomes
Fenerbahçe
Altay
Nazım
Serdar
Tisserand
Caner
Gustavo
Ozan
Pelkas
Sinan
Valencia
Thiam