ESH Spor Beşiktaş taraftarına sordu: Konferans Ligi mi Süper Lig mi?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre takımı Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesinde ise ESH Spor, sokağa çıktı ve Beşiktaş taraftarına mikrofon uzattı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, siyah-beyazlı futbolseverlere, "UEFA Konferans Ligi'ni mi yoksa Süper Lig'i mi kazanmak istersiniz?" sorusunu yöneltti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar ise bu soru karşısında adeta ikiyi bölündü.

Taraftarların bir kısmı Konferans Ligi'ni tercih ederken, bir bölümü ise Süper Lig şampiyonluğunu seçti.