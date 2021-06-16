EURO 2020’nin buruk rekoru

Euro 2020'de kendi kalesine gol atan oyuncu sayısı üç oldu ve şimdiden bu alandaki rekor kırıldı. Hummels, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk Alman futbolcu oldu.

EURO 2020'nin en zorlu grubunda son iki Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı. Horozlara galibiyeti getiren golü 20. dakikada Mats Hummels, kendi kalesine attı.

BUNU BAŞARAN İLK ALMAN

32 yaşındaki defans oyuncusu, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk Alman futbolcu oldu. Fransa ise bu sezon dördüncü kez, rakip takım oyuncularının kendi kalesine gol atmaları sonucu gol buldu.

Horozlar'ın daha önce Hırvatistan, Ukrayna ve Kazakistan maçlarında da rakip takım oyuncuları kendi kalelerine gol atmıştı.

Euro 2020'de grup maçları oynanırken; şimdiden üç oyuncu kendi kalesine gol attı. Daha önce milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya maçında, Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, Slovakya maçında kendi kalesine gol atmıştı.

ALMANYA'DAN BİR İLK DAHA

Almanya, Fransa'ya 1-0 yenilirken; Panzerler, Avrupa Şampiyonası açılış maçlarında ilk kez yenildi. Almanya, önceki 12 maçın 7'sini kazanmış ve 5'inde berabere kalmıştı.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını kaybedip daha sonra turnuvayı kazanan tek ekip Hollanda olmuştu. Hollanda, 1988'de mutlu sona ulaşmıştı.

F GRUBU'NDA ZİRVENİN ADI PORTEKİZ

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yükseldi. Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada içerisinde bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Son Dünya Kupası şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı. Almanya 3. sıraya yerleşirken, Macaristan grupta son sırada yer aldı.