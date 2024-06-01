EURO 2024 öncesi bir kötü haber daha! Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı TFF, sol ayak baş parmağında kırık tespit edilen Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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A Milli Takım'da sakatlıklar üst üste geldi.

Çağlar Söyüncü'nün ardından bir yıldızımız daha sakatlık nedeniyle kadrodan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, sol ayak baş parmağında kırık tespit edilen Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

"Sol ayak başparmağında kırık tespit edildi"

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

22 maçta 6 gole katkı

Sezonun büyük bir kısmını sakat geçiren 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.