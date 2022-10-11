- Haberler
- Futbol Haberleri
- EURO 2024 TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ I Milli maçlar ne zaman oynanacak?
EURO 2024 TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ I Milli maçlar ne zaman oynanacak?
- 11.10.2022 - 14:17
Başarıları ile göğsümüzü kabartan ve kaybettikleri maçlarda da hüzünlendiren A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 4. torbadan yapılan kura çekimi sonrası Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu.
Yeniden başarıları ile göğsümü kabartmaya hazırlanan millilerin, hangi takımlarla karşılaşacağı merak edildi.
Maçlara gitmeye ve millilere destek olmaya hazırlananlar, "Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu? İşte yanıtı...
Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu?
EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
D GRUBU:
- Türkiye
- Hırvatistan
- Ermenistan
- Galler
- Letonya
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
- 25 Mart 2023 Ermenistan-Türkiye
- 28 Mart 2023 Türkiye-Hırvatistan
- 16 Haziran 2023 Letonya-Türkiye
- 19 Haziran 2023 Türkiye-Galler
- 8 Eylül 2023 Türkiye-Ermenistan
- 12 Ekim 2023 Hırvatistan-Türkiye
- 15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya
- 21 Kasım 2023 Galler-Türkiye