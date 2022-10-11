EURO 2024 TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ I Milli maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2024 TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ I Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. İşte EURO 2024 TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ!

Başarıları ile göğsümüzü kabartan ve kaybettikleri maçlarda da hüzünlendiren A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 4. torbadan yapılan kura çekimi sonrası Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu.

Yeniden başarıları ile göğsümü kabartmaya hazırlanan millilerin, hangi takımlarla karşılaşacağı merak edildi.

Maçlara gitmeye ve millilere destek olmaya hazırlananlar, "Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu? İşte yanıtı...

Milli maçlar ne zaman oynanacak? Milli takımın rakipleri kim oldu?

EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

D GRUBU:

Türkiye

Hırvatistan

Ermenistan

Galler

Letonya

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

25 Mart 2023 Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023 Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023 Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023 Türkiye-Galler

8 Eylül 2023 Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023 Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya