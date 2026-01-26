Eyüpspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

- Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.
- Beşiktaş'ta Ndidi ve Uduokhai forma giyemeyecek, Eyüpspor'da ise Claro yok.
- Beşiktaş, Eyüpspor ile bugüne kadar oynadığı 3 Süper Lig maçını kazandı.
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor: Marcos Felipe, Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda, Taşkın, Legowski, Baran, Metehan, Pintor, Umut
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Rashica, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.
İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.
SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.
Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.