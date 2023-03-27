Eyüpspor yine yenildi! Şampiyonluk yarışında ağır darbe...

1.Lig'de liderlik mücadelesini sürdüren Eyüpspor, evinde Rizespor'u konuk etti. Yoğun mücadeleye sahne olan karşılaşma, İstanbul ekibinin 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren gol 18. dakikada John Mary'nin ayağından geldi.

Eyüpspor büyük yara aldı

Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Eyüpspor 53 puanda kalarak 57 puanla zirvede yer alan ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

Ligde üst üste 4. maçını kazanan puanını 49'a çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.