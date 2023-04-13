Eyüpspor'da Samet Aybaba dönemi başlıyor Süper Lig'e çıkmak isteyen Eyüpspor'da teknik direktör ayrılığı yaşanırken; göreve gelecek yeni isim de belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine göreve gelen Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un başına geçecek yeni ismin Samet Aybaba olduğu ortaya çıktı.

Eyüpspor'un başında 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Zafer Turan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kararını verdi.

Samet Aybaba sürprizi

Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve 2021 yılından bu yana boşta olan Samet Aybaba ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Son detayların görüşülmesinin ardından Eyüpspor, 67 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalayacak.