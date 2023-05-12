Ezgjan Alioski'ye Süper Lig'den talipler var Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gelecek planlarında yer almayan sol bek, Süper Lig'de kalablir.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski, gözden çıkarılan isimler arasında.

Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

Sabah'ın habere göre; 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede.

Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı, sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski, 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.