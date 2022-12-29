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    Fabio Borini, formunun zirvesinde

    Kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Milan gibi dev kulüpler olan Fabio Borini, en skorer sezonunu Fatih Karagümrük'te yaşıyor.
    • 29.12.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 15:47
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    Fabio Borini, formunun zirvesinde

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

    Bu karşılaşmaya ise yaptığı 1 gol ve 2 asitlik iyi performans ile İtalyan futbolcu Fabio Borini damgasını vurdu. Maçta üç gole doğrudan katkı veren Borini mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

    Kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor

    Sezon başından bu yana 14 Süper Lig maçına çıkan Fabio Borini, yaptığı 9 gol ve 5 asistle kariyer zirvesini yaşadı.

    31 yaşındaki futbolcu, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde top koştururken kariyerinin hiçbir döneminde bu kadar katkı verememişti.

    Fabio Borini, formunun zirvesinde #1

    Milan ve Sunderland ile iyi sezonları var

    İtalyan oyuncu, bundan önceki en formda sezonunu 2017-2018 yıllarında Milan ile yaşamıştı. O sezon 43 maça çıkan Borini, 6 gol ve 6 asist ile oynamıştı.

    Tecrübeli isim 2013-2014 sezonunda ise Sunderland'de 40 mücadelede 10 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

    Fabio Borini, formunun zirvesinde #2


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