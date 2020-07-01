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    Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarları geri çağırdı

    Fulham'dan sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki file bekçisi Fabri'nin, İspanyol temsilcisiyle sözleşmesi bitti.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 09:48
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    Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarları geri çağırdı #1

    Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Fabricio, futbol hayatının son dönemini geçirdiği süreçte büyük bir gelişim kaydedip, sonrasında 6 milyon euroya Fulham'a transfer olmuştu.

    ''COME TO BEŞİKTAŞ''

    İngiliz ekibinden sezon başında Mallorca'ya kiralanan Fabri'nin, İspanyol temsilcisiyle kontratı sona erdi. 32 yaşındaki kaleci, Mallorca'ya veda paylaşımına binlerce Beşiktaşlı "Come to Beşiktaş" mesajları yolladı

    Deneyimli isim, şu anda Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren kulübüne dönecek. Fabri'nin Fulham'la 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

    Fabri veda etti, Beşiktaş taraftarları geri çağırdı #2

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