Falcao, Başakşehir maçında süre alabilir

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Gaziantep karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların, bu hafta da sakatlık yakasını bırakmamıştı.

FALCAO SAKATLANDI

Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao'nun, tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.