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    Falcao, Başakşehir maçında süre alabilir

    Gaziantep karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 14:46
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    Falcao, Başakşehir maçında süre alabilir #1

    Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etmişti.

    Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların, bu hafta da sakatlık yakasını bırakmamıştı.

    FALCAO SAKATLANDI

    Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao'nun, tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.

    TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.

    Falcao, Başakşehir maçında süre alabilir #2

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