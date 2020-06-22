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Falcao, Başakşehir maçında süre alabilir
Gaziantep karşısında mücadeleye devam edemeyen Falcao'nun tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 14:46
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etmişti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların, bu hafta da sakatlık yakasını bırakmamıştı.
FALCAO SAKATLANDI
Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao'nun, tendonunda sinir sıkışması meydana geldiği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Falcao'nun Başakşehir maçında az da olsa süre alması bekleniyor.