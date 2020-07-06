Falcao bir kritik maçı daha kaçırdı

Falcao bir kritik maçı daha kaçırdı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle bu sezon 16. maçını kaçırmış oldu.

Trabzonspor'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da Falcao'nun yokluğu yine hissedildi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam olarak katkı sağlayamayan Kolombiyalı forvet, kritik karşılaşmayı tribünden takip etti.

Adem Büyük'ün de cezalı olması nedeniyle sahaya forvetsiz çıkan sarı-kırmızılıların gol yollarında sıkıntı yaşadığı görüldü.

16. MAÇINI KAÇIRDI

Sakatlıklar nedeniyle bu sezonki 16. maçını kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, taraftarları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmış oldu.

Falcao 5 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi.