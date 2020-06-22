Falcao'da birinci dereceden zorlanma tespit edildi

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Galatasaray Kulübü, Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep'i konuk etmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçında Muslera ve Andone sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılıların, bu hafta da sakatlık yakasını bırakmadı.

Mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao'nun, sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

BİRİNCİ DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Kolombiyalı golcünün sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini belirten sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir.''

ADEM BÜYÜK DE CEZALI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta sakatlanarak sezonu kapatan Andone'nin yanı sıra, Adem Büyük de cezalı duruma düşmüştü.

Falcao'nun da Başakşehir maçına yetişememesi halinde, sarı-kırmızılılar kritik maça forvetsiz çıkacak.