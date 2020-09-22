Dolar
7.6492
0.224%
Euro
8.9772
-0.0267%
Altın
1902.41
-0.5218%
Borsa
1091.7
0.4296%
G. Altın
469.003
-0.1009%
Bitcoin
79732.68
-1.6114%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Falcao'nun fizik gücü yükseldi

    Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla büyük hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao, bu sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Falcao'nun fizik gücü yükseldi

    Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Falcao yeni sezona müthiş bir giriş yaptı. Özellikle gol yollarındaki etkisizliği ile eleştirilen Kolombiyalı forvet, 2019-2020 sezonundaki 2,6'lık şut ortalamasını 4,5'e çıkardı.

    FİZİK GÜCÜ YÜKSELDİ

    Tecrübeli forvet geçen sezon ortalama 1,9 kez ceza sahasında topla buluşurken, bu sezon ise ortalamasını 4,5'e yükseltti.

    Geçen sezon çok fazla ikili mücadelelerde gözükmeyen Falcao'nun, özellikle geçirdiği başarılı devre arasından sonra fizik gücü de yükseldi.

    Gaziantep maçında 10 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı oyuncu bunların 5'ini kazandı.

    Falcao, Başakşehir karşılaşmasında ise 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı.

    Kolombiyalı yıldızın geçen sezonki 1,4 olan hava topu başarısı ise bu sezon 3'e çıktı.

    Falcao nun fizik gücü yükseldi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir