Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Dolmabahçe'de oynanacak Fatih Karagümrük - Adana Demirspor mücadelesi, Beşiktaş'ın yuvası Dolmabahçe'de yapılacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu randevu öncesinde maçın stadyumu değişti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacak olması sebebiyle bakıma alınmasının ardından maçın hangi stadyumda oynanacağı bir süredir belirsizliğini koruyan maçın oynanacağı stadyum belli oldu.

Beşiktaş'ın sahasında yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçının oynanacağını açıkladı.