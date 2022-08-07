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    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in ilk maçında Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • 07.08.2022 - 13:28
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    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de birinci haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

    Bu kapsamda da, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

    Yenilenen ve teknik direktörünü değiştiren Fatih Karagümrük, Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak.

    Geçen yıla oranla bu yıl daha iyi bir performans sergilemek isteyen Alanya ise yine 3 puanın peşinde olacak.

    Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 19.15'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    Fatih Karagümrük - Alanyaspor muhtemel 11'ler

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Biraschi, Caner, Ricci, Adnan, Borini, Ahmed Musa, Colin Kazım, Diagne

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efkan, Targhalline, Ferhat, Efecan, Diedhiou

    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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