Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, deplasmanında açacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar