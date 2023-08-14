Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında açacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar