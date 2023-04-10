Fatih Karagümrük - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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51’ Gol… Fatih Karagümrük 0-1 Fenerbahçe (Zajc)

46' Fenerbahçe'de Willian Arao ve Serdar Dursun çıktı. Joao Pedro ve Miha Zajc oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 1-0 Fenerbahçe

45' Fatih Karagümrüklü futbolcular, savunmada kendi aralarında pas yaparken, Batuhan'a gelen top sonrası İsmail baskı yaptı. Batuhan'ın uzaklaştırmak istediği top İsmail'den dışarıya gitti.

45' Willian Arao, sağ kanattaki Ferdi'yi düşündü. Ancak top doğrudan dışarıya gitti.

45' Sağ kanattan ceza sahasına giren Colley'in sert şutunda Altay topu iki hamlede kontrol etti. Daha sonra Colley için ofsayt bayrağı da kalktı.

45' Szalai'nin pasıyla topu alan İrfan'ın ortasında top ceza sahasındaki Serdar'a gelmedi.

42' Fenerbahçe'de Levent'e faul yapan Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü. Milli futbolcu cezalı duruma düştü. Ferdi, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

40' Fatih Karagümrüklü futbolcular kendi aralarında pas yaparken, Batuhan hata yaptı, Arao'nun pasıyla ceza sahasına girmek isteyen Valencia'ya savunma engel oldu.

32' Colley'in sağ kanattan ortasında, top ceza sahasındaki herkesi aştı ve diğer kanada açıldı.

31' Fenerbahçe atağında İrfan Can'ın sol kanattan ortasında top kaleye yöneldi. Batuhan, yerden seken bu topu çeldi.

24' Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Ozdoev'in pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

24' Fatih Karagümrük öne geçti. Colley'in şutunda Altay topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ozdoev topu ağlara gönderdi.

24’ Gol… Fatih Karagümrük 1-0 Fenerbahçe (Ozdoev)

23' Savunmanın arkasına sarkan İrfan Can, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Valencia'yı düşündü ancak savunma araya girdi. Ardından topu alan Serdar'ın şutu kalecide kaldı.

17' Ferdi sağ kanattan topla birlikte içe kat etti ve ardından Emre Mor'u gördü. Emre, ceza sahasına hareketlenen Ferdi'yi düşündü ancak Levent araya girdi. Ardından topla bu kez sağ kanatta buluşan Emre'nin ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

12' Alioski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşu Batuhan'dan döndü. Ardından Valencia için ofsayt bayrağı da kalktı.

7' Mbaye Diagne, Samet'in hatasında topu aldı ve ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yapmak istedi. Onun vuruşu Samet'ten dışarıya gitti. Fatih Karagümrük korner kullanacak.

4' Fenerbahçe golü buldu ancak karar faul. İrfan korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao'nun kafa vuruşu öncesi Samet'in rakibine faul yaptığını işaret etti.

2' Yayda topla buluşan Emre Mor'un şutu kaleci Batuhan'da kaldı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlıyor.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, W. Arao, İsmail, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun