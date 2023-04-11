Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası mı var Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta Karagümrük'ün golünden önce kaleci Batuhan, topu yere bırakıp tekrar eline aldı. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları, pozisyonu kural hatası olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü gol öncesi kural hatası olduğu yönünde tartışmalar yapıldı. Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi kaleci Batuhan, topu yere bırakıp, eline aldı. Yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren hakem yorumcuları Deniz Çoban, Seçim Yıldırım ve Bülent Yıldırım, pozisyonda golün iptalinin gerektiğini söyledi. "Fenerbahçe kaybetse, başvuru yapardı" Kural hatası yapıldığını belirten yorumcu Deniz Çoban şunu kaydetti: "İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi." (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)