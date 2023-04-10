Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Baniya, Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Bertolacci, Burak Kapacak, Borini, Diagne
Fenerbahçe: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi; Emre Mor, Arao, Zajc, Arda Güler; Valencia, Serdar Dursun.